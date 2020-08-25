Sudan Akhbar'daki habere göre, Başbakan Abdullah Hamduk'la bir araya geldikten sonra açıklama yapan ÖDGB, İsrail'le normalleşmeyi reddeden ortak bir tutum konusunda Hamduk'la anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Açıklamada, İsrail ile ilişkilerin geçiş hükümetinin meselelerinden biri olmadığı belirtilerek Filistin halkının, topraklarına sahip olma hakkı bulunduğu teyit edildi.

Görüşmede, ABD ile ortak ilişkiler konusunda diyaloğu sürdürmenin, Sudan'ı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmanın ve Sudan'ı uluslararası haklarından mahrum bırakan yaptırımlardan kurtarmanın öneminin vurgulandığı aktarıldı.