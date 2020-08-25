Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 31 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1114 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, son verilerle ülkedeki toplam can kaybının 3 bin 722'ye, vaka sayısının 309 bin 768'e çıktığı ifade edildi.

Bakanlık, tedavileri tamamlanıp iyileşenlerin sayısını ise 283 bin 932 olarak açıkladı.