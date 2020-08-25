Haber Giriş: Kaynak: AA
AstraZeneca, COVID-19'a karşı sentetik antikor ilacının denemelerine başladı
[Fotoğraf: Reuters]
Merkezi İngiltere’nin Cambridge kentinde olan ilaç firması AstraZeneca, yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı önleyici ve tedavi edici sentetik antikor ilacının denemelerine başlandığını açıkladı.
Firmadan yapılan yazılı açıklamada, COVID-19'a karşı sentetik antikor ilacının 1'inci faz klinik denemeleri kapsamında gönüllülere ilk dozların verildiği aktarıldı.
Açıklamada, önleyici ve tedavi edici özelliklere sahip olacağı düşünülen potansiyel ilacın 2 monoklonal antikorun kombinasyonundan oluştuğu belirtildi.
İngiltere'de 18-55 yaşlarında 48 sağlıklı gönüllü üzerinde gerçekleştirilen ilk klinik denemelerde, ilacın güvenliği ve nasıl işlediği, vücudun ilaca vereceği direnç konularına odaklanılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, potansiyel ilacın COVID-19 tedavisinde bir dönüm noktası olacağı değerlendirmesi de yapıldı.
Etiketler: AstraZeneca covid-19 ilacı corona virüsü ilacıSon Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 17:51
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