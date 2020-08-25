Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,10 artışla 28.335,92 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,08 yükselişle 3.433,93 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,25 azalışla 11.351,56 puandan işlem görmeye başladı.

ABD ile Çin arasında 1'inci faz ticaret anlaşmasına ilişkin yapılan telefon görüşmesinin ardından endeksler açılışta karışık bir seyir izledi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, ABD ile Çin arasında ocak ayında imzalanan 1'inci faz ticaret anlaşmasına ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve anlaşmaya bağlılıklarını teyit etti.

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi'nden yapılan açıklamada, söz konusu görüşmede, fikri mülkiyet hakları için daha fazla koruma sağlayacak, finansal hizmetler ve tarım alanlarında Amerikan şirketlerinin önündeki engelleri kaldıracak ve zorunlu teknoloji transferini ortadan kaldıracak anlaşmanın gerektirdiği yapısal değişiklikleri gerçekleştirmek için Çin'in attığı adımlara değinildiği aktarıldı.

Anlaşmanın uygulanması için gelecekte yapılması gerekenlerin de ele alındığı görüşmede, her iki tarafın da ilerleme gördüğü ve anlaşmanın başarılı olmasını sağlamak için gerekli adımları atmaya kararlı olduğu kaydedildi.

Çin Ticaret Bakanlığı da iki ülkenin "yapıcı diyalog" gerçekleştirdiğini ve 1'inci aşama ticaret anlaşmasının uygulanmasını sağlamak için anlaştıklarını duyurdu.