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Dünya
AA 12.08.2023 22:45

Sudan’da kabile çatışması: Onlarca kişi öldü

Sudan’ın batısındaki Darfur bölgesinde, Arap ve Afrika kökenli kabileler arasında çıkan çatışmalarda onlarca kişi öldü.

Sudan’da kabile çatışması: Onlarca kişi öldü
[Fotoğraf: Arşiv]

Sudan’ın Darfur bölgesindeki kabile çatışmasında onlarca kişi öldü.

Görgü tanıkları, Çad sınırındaki Batı Darfur eyaletinde, Arap Beni Halba ile Afrikalı Masalit kabileleri arasındaki çatışmada onlarca kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Sudan ordusu ile hükümetin isyancı ilan ettiği paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında nisan ortasında patlak veren iç savaşla birlikte etnik temelli şiddet de bölgede tırmandı.

Güney Darfur eyaletinin başkenti Nyala’daki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Sudan ordusu ile HDK arasındaki çatışmalarda Nyala’nın Dırec Mahallesinde bir eve top mermisi isabet etmesi sonucu 3 kadın hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

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İki taraf arasında 4 aydır süren şiddetli çatışmalar, başkent Hartum ve çevresiyle birlikte beş eyaletten oluşan Darfur bölgesinin özellikle Nyala, El-Cuneyne, Zalince, Kas, Um Dafuk ve Kutum gibi şehirlerinde yoğunlaştı.

Sudan’daki bölgecilik ve kabilecilik anlayışının, iki güç arasındaki çatışmaları kabilelerin de dahil olduğu bir iç savaşa dönüştürmesinden endişe ediliyor.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında, Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Hartum ve çevresiyle özellikle batıdaki kentlerde hala süren şiddetli çatışmalarda çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 4 milyondan fazla kişinin yerinden olduğunu bildirdi.

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