Çin'den Filipinler'e Güney Çin Denizi'ndeki gerginliği kontrol altına alma çağrısı

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Vang Yi, Singapur ve Malezya'ya ziyaretlerindeki temaslarında, muhataplarıyla Güney Çin Denizi'ndeki duruma dair değerlendirmeler yaptı.

Bakan Vang, görüşmelerde, Çin ve Filipinler'in bölgedeki gerginlikleri kontrol altına almanın etkili bir yolunu bulmak üzere birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

Çin'in daha önce birçok kez Filipinler ile farklılıkları diyalog yoluyla çözme isteğini dile getirdiğini belirten Vang, Filipin tarafının geçmişte varılan konsensüse ve ikili ilişkilerdeki gelişmenin yarattığı karşılıklı güvene bağlı kalmasını umduklarını ifade etti.

Vang, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerinin ortak çabalarıyla Güney Çin Denizi'nde durumun son yıllarda "genel istikrara" kavuştuğuna ve bölge ülkelerinin karşılıklı kalkınmalarına katkı sağlayan elverişli bir ortamın oluştuğuna işaret etti.

ABD ve bazı güçlerin "Güney Çin Denizi'nde kaosun sona ereceği korkusuyla suları dalgalandırdıklarını" iddia eden Vang, bunun için yakın zamanda Çinlilerin "Rınai" olarak adlandırdıkları İkinci Thomas Sığı'ndaki anlaşmazlığı cepheleşme yaratmak için kullandıklarını, bunun kendi jeopolitik stratejilerine hizmet ettiğini savundu.

Vang, Çin'in Güney Çin Denizi Davranış Kuralları mutabakatı için ASEAN ülkeleri ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurgulayarak, bölge ülkelerinin kendi aralarında barışı ve istikrarı sağlayacak kabiliyete ve bilgeliğe sahip olduğuna inandığını dile getirdi.

Çin Sahil Güvenliğinin, 6 Ağustos'ta Filipinler'in kontrolündeki İkinci Thomas Sığı'na yaklaşan Filipin ikmal gemisine tazyikli su sıkması, iki ülkeyi karşı karşıya getirmişti.

Olayın ardından Filipinler Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Manila Büyükelçisi Hulang Şilien'i çağırarak protesto etmişti.