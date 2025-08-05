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Dünya
AA 05.08.2025 19:45

Sudan'da bir haftada 2 bin 345 kolera vakası kaydedildi, 21 kişi öldü

Sudan Sağlık Bakanlığı, son bir haftada 2 bin 345 yeni kolera vakasının kaydedildiğini ve bu hastalıktan kaynaklı 21 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sudan'da bir haftada 2 bin 345 kolera vakası kaydedildi, 21 kişi öldü

Sağlık Bakanlığı, ülkedeki kolera vakalarına ilişkin son verileri paylaştı.

Bakanlık açıklamasında, son bir haftada 2 bin 345 kolera vakasının tespit edildiği ve bu hastalık sebebiyle 21 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, vakaların çoğunun ülkenin batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin Tavila bölgesinde gerçekleştiği ifade edildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 3 Ağustos'ta, Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinde 5 yaş altı 640 bin çocuğun hayatının, şiddet, hastalıklar ve açlık nedeniyle risk altında olduğunu bildirmişti.

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