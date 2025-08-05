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Dünya
AA 05.08.2025 17:34

Danimarka, Norveç ve İsveç, NATO'nun Ukrayna'ya yeni destek programına katıldı

Danimarka, Norveç ve İsveç'in ABD silahları ve ekipmanlarının Ukrayna'ya tedarikini içeren NATO'nun "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi" (PURL) olarak adlandırdığı yeni mekanizma kapsamında 500 milyon dolarlık paketi finanse edeceği bildirildi.

Danimarka, Norveç ve İsveç, NATO'nun Ukrayna'ya yeni destek programına katıldı

NATO'dan ABD menşeli silah ve ekipmanların diğer müttefikler tarafından ödenerek Ukrayna'ya tedarik edilmesini öngören yeni PURL mekanizması hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, Danimarka, Norveç ve İsveç'in PURL kapsamında ABD menşeli ekipman ve mühimmatı içeren 500 milyon dolarlık bir paketi finanse edeceği belirtilerek yeni mekanizmanın Ukrayna'da barış çabaları sürerken Kiev'i "mümkün olan en güçlü konuma getirme" amacında olduğu kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Danimarka, Norveç ve İsveç'in bu kararını takdirle karşıladı.

Rutte, bu finansmanın cepheye hayat kurtarıcı ekipman ve kritik malzeme ulaştırılması ve "Ukrayna'nın kalıcı barış arayışında saldırganlığı caydırmasına" yardımcı olacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Rutte ile 14 Temmuz'da Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'ya silah gönderme konusunda anlaşma yaptıklarını belirterek ülkesinin bu silahları üreteceğini ve NATO müttefiklerinin maliyetini karşılayacağını açıklamıştı.

Rutte ise "ABD'nin Ukrayna'ya silah tedarik etme kararı çok önemli. Avrupalı devletlerle görüşeceğim ve Ukrayna için askeri yardım konteynerleri hazırlayacağız." demişti.

Hollanda, ABD silahlarının Ukrayna'ya tedarikini içeren NATO'nun PURL olarak adlandırdığı yeni mekanizma kapsamında Ukrayna'yı destekleyen ilk müttefik olmuştu.

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