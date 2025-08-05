Açık 34.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.08.2025 16:51

İspanya'da temmuz ayında aşırı sıcaklar 1060 can aldı

İspanya Sağlık Bakanlığı, aşırı sıcakların temmuz ayında ülkede 1060 kişinin ölümüne neden olduğunu açıkladı.

İspanya'da temmuz ayında aşırı sıcaklar 1060 can aldı

İspanya'yı 3 Ağustos'tan itibaren etkisi altına alan yeni sıcak hava dalgasına karşı halkı uyaran Sağlık Bakanlığı, Günlük Ölüm İzleme Sistemi'nin (MoMo) verilerine dayanarak temmuz ayında sıcaklardan kaynaklanan ölüm sayısını verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Temmuz ayında yüksek sıcaklıklar nedeniyle 1060 ölüm gerçekleşti. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 daha fazla. Sıcaklık öldürücüdür ve ciddi bir sağlık riski oluşturur. Tedbiri elden bırakmayın: Bol su için, kendinizi koruyun ve en çok ihtiyacı olanlarla ilgilenin." ifadeleri kullanıldı.

Aşırı sıcaklar nedeniyle ölen kişilerin büyük çoğunluğunun, kronik ve patolojik rahatsızlıkları bulunan hastalar ile yaşlılar olduğu belirtildi.

İspanya Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), 3 Ağustos'ta ülkeye giren sıcak hava dalgasının hafta sonuna kadar etkili olacağını duyurmuştu.

Ülkedeki 17 özerk yönetimin 10'unda, sıcaklara ve orman yangınlarına karşı önlemler alınarak alarm seviyeleri yükseltildi.

ETİKETLER
İspanya Hava Sıcaklıkları
Sıradaki Haber
İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle 20 eyalette kamu kurumları tatil edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:49
Fındık alım fiyatları belli oldu
17:35
Danimarka, Norveç ve İsveç, NATO'nun Ukrayna'ya yeni destek programına katıldı
17:32
DMM, ÖSYM'nin sistemine girilerek adayların puanlarının değiştirildiği iddiasını yalanladı
17:18
Karabük'te orman yangını
16:43
Yurdun doğusunda bunaltıcı sıcaklar etkisini sürdürecek
16:23
Erzincan'da ağustos sıcağında kayak yaptılar
İspanya'da sıcak hava dalgası
İspanya'da sıcak hava dalgası
FOTO FOKUS
Ayasofya Camii'ndeki kundaklama girişimi kamerada
Ayasofya Camii'ndeki kundaklama girişimi kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ