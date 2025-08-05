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Dünya
AA 05.08.2025 16:03

İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle 20 eyalette kamu kurumları tatil edildi

İran'da aşırı sıcaklara bağlı olarak artan enerji sarfiyatını dengelemek hedefiyle 20 eyalette kamu kurumları yarın tatil edildi.

İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle 20 eyalette kamu kurumları tatil edildi

Fars Haber Ajansı, 6 Ağustos Çarşamba günü tatil ilan edilen eyaletlerin listesini yayınladı.

Ülke genelinde etkili olan yüksek sıcaklar ve enerji tüketimini dengelemek amacıyla, 6 Ağustos Çarşamba günü kamu kurumlarının kapalı olduğu eyaletler şöyle:

"Tahran, Fars, Erdebil, Kohguliye-Buyer Ahmed, Gülistan, Rezevi Horasan, Çaharmahal-Bahtiyari, Buşehr, Güney Horasan, Yezd, İsfahan, Hürmüzgan, Kirman, El Borz, Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Simnan, İylam, Kum ve Giylan."

İran'da havaların ısınmasıyla birlikte enerji tasarrufu uygulamaları arttı.

Başkent Tahran'da aşırı enerji tüketiminin önüne geçebilmek için son günlerde farklı bölgelerde sırayla günlük 2 saat elektrik kesintisi uygulanıyor.

Sıcak havalarda klimaların devreye girmesine bağlı olarak enerji talebinin zirveye ulaştığı bu günlerde kaynakların tasarruflu kullanılması için yetkililer sık sık halka çağrı yapıyor.

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