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Dünya
AA 05.08.2025 19:42

İşgalci İsrail’e ait İHA'lar, Lübnan’ın güneyindeki birçok bölgede alçak uçuş yaptı

İşgalci İsrail’e ait insansız hava araçları (İHA), Lübnan’ın güneyinde birçok bölgede alçak uçuş yaptı ve kimi bölgelerde ses bombası attı.

İşgalci İsrail’e ait İHA'lar, Lübnan’ın güneyindeki birçok bölgede alçak uçuş yaptı

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberlere göre, İsrail’e ait İHA'lar güneydeki El-Kasimiye ve El-Civar bölgeleri üzerinde alçak irtifada uçuşu gerçekleştirdi.

İsrail’e ait başka bir İHA da Sur kenti ile beldelerinin üzerinde alçak irtifada uçtu. Bir İHA ise ülkenin güneyindeki Meys el-Cebel bölgesine ses bombaları attı, olayda yaralanan olmadığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Hiyam beldesine bugün düzenlediği hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

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