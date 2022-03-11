Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 12:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Stoltenberg: Türkiye'yi Ukrayna'daki barışçıl çabası nedeniyle takdir ediyorum
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'yi Ukrayna'da barışçıl bir çözüme gidebilecek diplomatik ve siyasi süreçleri kolaylaştırma çabaları nedeniyle takdirle karşıladığını dile getirdi.
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