Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 11:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ukrayna’dan Rus pilotlara teklif: Uçağını getir 1 milyon doları götür
Ukrayna’nın savunma sanayi firmalarının çatı yönetim kuruluşu UKROBORONPROM, hazırladığı video ile Rus pilotlarına çağrıda bulundu. Çalışır durumdaki savaş uçağını Ukrayna’ya teslim edenlere 1 milyon dolar para ödülü verileceğini açıkladı.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna’nın savunma sanayi firmalarının çatı yönetim kuruluşu UKROBORONPROM, hazırladığı video klip ile Rus pilotlara çağrıda bulundu.
Klipte, çalışır durumda olan savaş uçağını teslim eden Rus askerine 1 milyon dolar, helikopter teslim edene ise 500 bin dolar para ödülü verileceği duyuruldu.
Söz konusu video klibin ardından Rus askerlerinin savaş uçaklarını ya da helikopterleri teslim edip etmeyeceği merak konusu oldu.
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