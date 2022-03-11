İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,89 artarak 7.162 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,52 değer kazancıyla 6.240 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,03 artışla 8.152 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,62 primle 23.028 puanda bulunuyor.

Euvro/dolar paritesi dün yüzde 0,8'lik düşüşle 1,0978'den günü tamamlamasının ardından bugün 1,0980 seviyesinden işlem görüyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise, dün piyasa beklentileri doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmedi.

Enflasyon görünümünde bir zayıflama görülmemesi halinde varlık alımlarının 3. çeyrekte sonlandırılacağını bildiren ECB, büyüme beklentilerini düşürdü, enflasyon beklentilerini ise yukarı yönlü revize etti.

Analistler, gelecek hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ile İngiltere Merkez Bankası (BoE) toplantısından çıkacak kararların beklendiğini kaydederek, bugün ise ABD'de açıklanacak Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini söyledi.

Öte yandan bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, Almanya'da TÜFE, şubatta beklentilere paralel aylık yüzde 0,9, yıllık yüzde 5,1 artış kaydetti. Ocak ayında İngiltere'de sanayi üretimi ise aylık yüzde 0,7, yıllık yüzde 2,3 artışla tahminleri aştı.