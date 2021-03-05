NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, çevrimiçi bir panelde üniversite öğrencilerine, Avrupa Birliği'nin tek başına Avrupa’yı savunamayacağını söyledi.

Stoltenberg, “Mesele sadece para değil, coğrafya. Norveç ve İzlanda Kuzey Buz Denizi’ne açılan kapı. Türkiye ise güney cephede, Irak ve Suriye ile sınırda" sözleriyle, AB'nin tüm NATO üyeleri ile işbirliği yapmak zorunda olduğunu savundu.

Stoltenberg, NATO üyelerinin her konuda aynı görüşte olmayabileceğine dikkat çekti.

"Tarihte de bazı üyelerimiz NATO misyonu ya da onayı olmadan askeri operasyonlar yaptı. Mesela Vietnam ve Irak savaşı gibi" dedi.