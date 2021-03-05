Başkent Mogadişu'da limana yakın bölgedeki bir restoranın önünde bomba yüklü araç patlatıldı.

Patlamanın ardından bölgede silah sesleri duyuldu Yetkililer saldırı nedeniyle en az 20 kişinin öldüğünü ve 30 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Restoran daha önce de iki kez intihar saldırısının hedefi olmuştu