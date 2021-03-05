Türkiye'den davet edilen psikologlar, Dağlık Karabağ Savaşı'nda gazi olan askerlere, şehit ailelerine ve Ermenistan'ın saldırılarından etkilenen Azerbaycanlı sivillere psikolojik yardımlarını sürdürüyor.

Yaklaşık 1200 seans gerçekleştiren psikologların çalışmalarının etkili olması üzerine Bakü'de kalış süresi 1 ay daha uzatıldı.

Azerbaycan'a gelen Türk psikologların koordinatörü Selçuk Demirbaş, geçen ay 15 kişilik bir psikolog ekibinin gönüllü olarak Bakü'ye geldiğini, bu ay ise 10 psikoloğun daha gruba katıldığını ifade etti.

"Psikolojik cephede Azerbaycan'ın yanında mücadele ediyoruz"

Gazilerde ciddi psikolojik problemlerin geliştiğini, travma sonrası stres bozukluğunun çok görüldüğünü, sinirlilik, saldırganlık ve hayattan kopma gibi semptomlara rastlandığını anlatan Demirbaş, şunları söyledi:

"Bunları, hızlı ve etkili şekilde iyileştirebilecek bazı psikolojik metotlar uygulayarak seanslar yaptık. Bir ay daha buradayız. Ortalama 8 bin mağdur olduğunu rapor aldık. Bu mağdurları hayata yeniden kazandırmak için çalışıyoruz. Askerler cephede savaştı. Toprakları geri aldılar. Biz de bu psikolojik cephede Azerbaycan'ın yanında mücadele ediyoruz."

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı Tıbbi ve Psikolojik Yardım Dairesi Başkanı Hanım Sofiyeva, Türk psikologların çalışmalarından memnun olduklarını vurguladı.

"Kardeş Türkiye yine bizim yanımızda oldu.

Türk psikologların büyük tecrübeye sahip olduğunu vurgulayan Sofiyeva, kardeş Türkiye’nin her zaman yanlarında olmasından mutluluk duyduklarını söyledi:

"İster savaşta, ister savaş sonrası dönemde kardeş Türkiye yine bizim yanımızda oldu. Gelen ekipte yabancılık görmedik. Sanki yıllardır bir yerde çalıştığımız bir ekip. Bizim gazilere ve şehit yakınlarına nasıl candan yaklaştıklarını görüyoruz. Bizimle birlikte ağlıyorlar, bizimle birlikte seviniyorlar. Sergiledikleri bu yakınlık için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmakla tüm Türk halkına minnettarız."