Delta Eyaleti Emniyet Müdürü Ari Muhammed Ali, yaptığı açıklamada, Delta eyaletinde silahlı çete üyelerine yönelik "Sanity Sahel" operasyonunun düzenlendiğini belirtti.

Ali, operasyonda silahlı kişilerin rehin tuttuğu 16 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonda iki silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini aktaran Ali, çok sayıda çete üyesinin yaralı kaçtığını söyledi.

Ali, kaçan çete üyelerini bulmak için operasyonu sürdüğünü belirterek, çetelere ait silah, motosiklet ve önemli mühimmatın da ele geçirildiğini bilgisini paylaştı.

Silahlı çeteler nedeniyle güvenlik krizi yaşanıyor

Nijerya'nın kuzeydoğusu yasa dışı silahlı çeteler nedeniyle büyük bir güvenlik kriziyle karşı karşıya bulunuyor.

Çeteler, fidye için insan kaçırma, soygun ve öldürme dahil birçok suça karışıyor.

Silahlı saldırıların, ülkenin en güvenli bölgesi kabul edilen kuzeybatı eyaletlerinde gerçekleşmesi dikkati çekiyor.

