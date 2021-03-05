Yaklaşık 3,5 milyon nüfusa sahip Bosna Hersek'te 135 binden fazla insan COVID-19'a yakalandı, 5 bin 228 kişi hayatını kaybetti. Ülkede hala 12 binden fazla aktif vaka bulunuyor.

Şubatın ilk haftasında günlük yeni vaka sayısı ortalama 230 civarındayken, son bir haftada bu rakam 630'un üzerine çıktı.

Vaka sayılarının arttığı Saraybosna'da karantina ilan edilebilir

Bosna Hersek'te bugün 621 yeni vaka tespit edilirken, 28 kişi de hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısı 4 Mart'ta 910, 3 Mart'ta 894, 2 Mart'ta ise 727 olarak açıklandı.

Öte yandan, son günlerde vaka sayılarındaki en yoğun artış başkent Saraybosna'nın da bulunduğu Saraybosna Kantonu'nda kaydedilirken, ülkedeki yeni vaka sayılarının yarısından fazlasını Saraybosna Kantonu'ndaki vakaların oluşturması dikkati çekti.

Saraybosna Kantonu hükümeti, maske, sosyal mesafe, sokağa çıkma kısıtlaması gibi yürürlükteki tedbirlerin daha sıkı şekilde denetlenmesine karar verirken, insanların ve işletmecilerin sağduyulu davranmaması halinde karantina uygulamasına başvurulacağını açıkladı.

COVAX desteği ile gelecek aşılar ülkeye ulaşmadı

Havaların da ısınmasıyla şehir merkezindeki insan yoğunluğunun arttığı gözlenirken, açık olan kafe ve restoranlarda da sosyal mesafe kuralının uygulanmaması dikkati çekti.

Başkentteki hastanelerin de büyük oranda dolu olduğu belirtilirken, COVID-19 birimleri ile acil servisler önünde de uzun kuyruklar görüldü.

Bu arada, COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) aracılığıyla 1 milyon 200 bin doz aşı sipariş eden Bosna Hersek'e henüz bu aşılardan tek bir doz dahi ulaşmadı.

Rusya'dan gönderilen az sayıda Sputnik V aşısı ile Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesindeki sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlandı.

Sırbistan da Boşnak ve Hırvat nüfusun yoğun yaşadığı Bosna Hersek Federasyonu (FBiH) entitesinde kullanılmak üzere 10 bin doz AstraZeneca aşısı bağışladı.