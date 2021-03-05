Kanada Federal Sağlık Bakanlığının tıbbi başdanışmanı Dr. Supriya Sharma, Johnson&Johnson aşısına onay verdiklerini duyurdu. Kapsamlı ve bağımsız bir incelemenin ardından aşının Kanada'nın sıkı güvenlik, etkinlik ve kalite gereksinimlerini karşıladığını söyledi.

Sharma, Johnson&Johnson'ın koronavirüs aşısının, Biontech/Pfizer, Moderna ve AstraZeneca aşılarının ardından salgın ile mücadelede onay verdikleri dördüncü aşı olduğunu hatırlattı.

38 Milyon doz sipariş

Johnson&Johnson'ın aşısından 10 milyon dozu hemen teslim edilmek üzere, toplamda 38 milyon doz sipariş edildiğini belirten Sharma, bu sayının ihtiyaca göre artabileceğini söyledi.

Sharma, söz konusu aşının etkinliğini ise 60 yaş ve üzeri için yüzde 64 olarak açıkladı.