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Dünya
Futurism.com 01.02.2024 08:02

SpaceX özel uzay istasyonu Starlab için anlaşma imzaladı

SpaceX, Starlab adlı özel bir uzay istasyonunu tek bir Starship roketi kullanarak yörüngeye taşımak için Voyager Space ve Airbus ile iş birliği yaptı.

SpaceX özel uzay istasyonu Starlab için anlaşma imzaladı

Bu iddialı bir plan ve şirketler henüz tahmini bir lansman tarihini açıklamadı.

Ancak Starlab Space, NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonunu (ISS) hizmet dışı bırakmayı planladığı yıl olan 2030'dan önce istasyonunu yerden kaldıracağından emin olduğunu iddia ediyor.

Haber, Voyager Space ve Airbus'ın 9 Ocak'ta ortak Starlab girişimini duyurmasının ardından geldi.

Şimdi, Elon Musk'un özel uzay şirketinin desteğiyle şirketler yörüngeye doğru büyük bir adım atmayı umuyorlar.

Voyager Space CEO'su Dylan Taylor basın açıklamasında , "SpaceX'in başarı ve güvenilirlik geçmişi, ekibimizin Starlab'ın yörüngesine girmek için Starship'i seçmesine yol açtı. SpaceX yüksek tempolu fırlatmalarda eşsiz bir liderdir ve Starlab'ın Starship tarafından tek bir uçuşla yörüngeye fırlatılmasından gurur duyacağız." dedi.

Yörünge Laboratuvarı 2.0

Açıklamaya göre Starlab, ISS'nin kaldığı yerden devam ederek "uzay ajansları, araştırmacılar ve şirketlerden oluşan küresel bir müşteri tabanı" sağlayarak alçak Dünya yörüngesinde sürekli insan varlığı" sağlamayı amaçlıyor.

Ancak girişimin tamamı tamamen SpaceX'in devasa Starship fırlatma platformuna dayanıyor.

Hatırı sayılır boyutu sayesinde yalnızca Starship, uzay istasyonunu tek parça halinde yörüngeye taşıyacak kadar güçlüdür.

En azından kağıt üzerindeki plan bu.

SpaceX, mega fırlatma platformunun uygulanabilirliğini henüz kanıtlayamadı ve şimdiye kadar yaptığı iki yörüngesel fırlatma denemesi büyük patlamalarla sonuçlandı.

Bu yıl içinde üçüncü bir uçuş testi yapılması planlanıyor.

Starship'in aynı zamanda NASA'nın astronotları bu on yılın sonlarında Ay yüzeyine geri döndürme çabalarında da tamamlayıcı bir rol oynaması planlanıyor.

Önümüzdeki bazı önemli engellere rağmen SpaceX, Starlab'ın başlatılması konusunda iyimser.

SpaceX ticari işlerden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Tom Ochinero yaptığı açıklamada, "Starlab'ın tek fırlatma çözümü yalnızca neyin mümkün olduğunu değil, aynı zamanda ticari alanın geleceğinin şu anda nasıl gerçekleştiğini göstermeye devam ediyor" dedi.

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