Filistin Kızılayı: İsrail ordusu, el-Emel Hastanesi avlusuna baskın düzenledi

Filistin Kızılayının, X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İsrail işgal güçleri, el-Emel Hastanesi avlusuna baskın düzenledi ve giriş ile acil servisin dış kapısı önünde konuşlandı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İsrail askerlerinin 10 gündür kuşatma altında tuttuğu hastanenin avlusuna yoğun bir şekilde ateş açtığı belirtildi.

Hastanedeki sağlık ekiplerinin İsrail ordusunun yoğun ateş ve bombardımanından yaralananları tedavi etmeyi sürdürdüğü kaydedildi.

İsrail güçlerinin hastaneyi hedef almayı sürdürdüğüne dikkati çekilen açıklamada, "Hastaneye, aralarında Filistin Kızılayı çalışanı da bulunan 7 şehit ve 9 yaralı getirildi." ifadesine yer verildi.

İsrail güçleri, 10 gündür Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan hasta ve yaralıların yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin de sığındığı Nasır Hastanesi ile el-Emel Hastanesini kuşatma altında tutuyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da İsrail ordusunun kuşatması nedeniyle Han Yunus'taki hastanelerde felaketin yaşandığını, İsrail güçlerinin sürdürdüğü saldırıları, tıbbi imkanların yetersizliği ve gıda eksikliği nedeniyle çok sayıda yaralı ve hastanın ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu duyurmuştu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 8 bini kadın olmak üzere 26 bin 900 Filistinli öldürüldü, 65 bin 949 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 224’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 561 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 381 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 176 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.