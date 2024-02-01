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Dünya
AA 01.02.2024 06:05

Fed, üst düzey personeline yönelik yatırım kısıtlamalarını genişletiyor

ABD Merkez Bankası (Fed), yatırım ve ticaret faaliyetlerine ilişkin kısıtlamaların kapsamına giren Fed personelinin sayısının artırılacağını ve hassas bilgilere erişimi olan personel üzerindeki kısıtlamaların sıkılaştırılacağını bildirdi.

Fed, üst düzey personeline yönelik yatırım kısıtlamalarını genişletiyor

Fed'den yapılan açıklamada, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC), yatırım ve ticaret politikasını daha da geliştirecek güncellemeleri duyurduğu aktarıldı.

İlk olarak 2022'de kabul edilen politikanın herhangi bir çıkar çatışması görünümüne karşı bile koruma sağladığına işaret edilen açıklamada, söz konusu politikanın kamuoyunun FOMC'nin çalışmalarının tarafsızlığı ve bütünlüğüne olan güvenini desteklemeyi amaçladığı vurgulandı.

Açıklamada, politika güncellemelerinin yatırım ve ticaret faaliyetlerine ilişkin en katı kısıtlamaların kapsamına giren Fed personelinin sayısını artıracağı ve gizli FOMC bilgilerine erişimi olan tüm personel üzerindeki kısıtlamaları sıkılaştıracağı kaydedildi.

Güncellenen politikanın ek olarak getirdiği yeniliklere değinilen açıklamada, hassas FOMC bilgilerine erişimi olan personelin, mali açıklamalarının doğruluğunu kontrol etmek için aracılık veya diğer menkul kıymet işlem bildirimlerini sunmalarının destekleneceği ifade edildi.

Açıklamada, mevcut politikanın halihazırda para politikası karar alma sürecinde yer alan üst düzey Fed yetkililerinin bireysel hisse senetleri veya sektör fonları satın almasını; bireysel tahvillere, menkul kıymetlere, kripto para birimlerine, emtiaya veya yabancı para birimlerine yatırım yapmasını; türev sözleşmelerine girmesini ve açığa satış yapmasını yasakladığı anımsatıldı.

Yeni kısıtlamaların 30 Haziran 2024 tarihinden itibaren geçerli olacağı bildirildi.

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