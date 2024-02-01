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Dünya
TRT Haber 01.02.2024 05:15

İsrail'in Gazze'deki katliamı sürüyor

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden bomba yağdırıyor. Saldırıların 118'inci gününde katledilen Filistinli sayısı 26 bin 900'ü geçti.

İsrail'in Gazze'deki katliamı sürüyor
[Fotoğraf Arşiv : AP]

İsrail, Gazze Şeridi'nde Deyr El Belah kentinde bir düğün salonunu hedef aldı. Saldırıda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

Hiçbir kural tanımayan İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki el-Avde Hastanesi'ni bir kez daha hedef aldı. Saldırıda hastane ağır hasar aldı. Yoğun saldırı altındaki Han Yunus'ta insani kriz yaşanıyor. Doktorlar yaralılara yerlerde müdahale edebiliyor.

Tıbbi imkanlar ve yiyecekler tükendi: Yaralı ve hastalar ölümle yüz yüze

Gazze Sağlık Bakanlığı, Han Yunus'ta iki haftadır kuşatma altında tutulan Nasır ve Emel hastanelerinde felaket yaşandığını belirtti. Her iki hastanede de tıbbi imkanların ve yiyeceklerin tükenmesi sebebiyle yaralı ve hastaların ölümle yüz yüze olduğu kaydedildi.

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun el-Emel Hastanesi'nin avlusuna baskın düzenlediğini duyurdu. Emel Hastanesi'ndeki biri bebek 2 Filistinlinin oksijensiz kalarak öldüğünü bildirdi.

İsrail ordusunun kayıpları artıyor

Sahada şiddetli çatışmalar sürerken, İsrail ordusunun kayıpları artıyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 1 üst rütbeli subayının öldüğünü, 10 askerinin yaralandığını açıkladı.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 561'e yükseldi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin El-Kassam Tugayları, İsrail tanklarının imha edilişine dair yeni görüntüler paylaştı.

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