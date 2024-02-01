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Dünya
TRT Haber 01.02.2024 03:50

Polis Fransa'da çiftçilere müdahale etti: 79 gözaltı

Fransız çiftçiler, hükümetin tarım politikalarını protesto ediyor. Paris'e ulaşan çiftçiler polis müdahalesiyle karşılaştı. 79 kişi gözaltına alındı. Belçika'da çiftçilerin AB binası önünde başlattıkları eylem de sürüyor. İspanya ve İtalya'da da çiftçiler benzer taleplerle gösterilere başladı.

Polis Fransa'da çiftçilere müdahale etti: 79 gözaltı
[Temsili Fotoğraf]

Fransa'da çiftçilerin tarım sektöründe daha iyi koşullar talebiyle başlattıkları eylemleri sürüyor.

Ülkenin dört bir yanından traktörlerle yola çıkan çiftçiler Paris'e ulaşmaya başladı..

Kentin güneyinde toptancıların bulunduğu Rungis  bölgesinde bir araya gelen göstericilere polis müdahale etti.

79 çiftçi gözaltına alındı, birçoğunun traktörüne de el konuldu.

Farklı noktalarda da çiftçilerin otoyollarda saman ve lastikleri ateşe verdiği görüntüler kameralara yansıdı.

Çiftçiler, hükümetten Avrupa Birliği şartlarına bağımlılığın azaltılmasını istiyor.

Belçika'da çiftçilerin başlattığı eylemler devam etti

Belçika'nın başkenti Brüksel'de de çiftçilerin başlattığı traktörlü eylemler devam etti.

Avrupa Birliği binası önüne konuşan Belçikalı çiftçiler ana yolları trafiğe kapatarak protesto eylemi düzenledi.

Fransa ve Belçika'daki protestolar benzer sebeplerle İspanya'ya da sıçradı

İspanyol çiftçilerin gösterileri ülkenin güneyindeki Badajoz kentinde küçük gruplar halinde başladı.

Göstericiler Huelva ile Sevilla kentlerinde de eylemler yapacaklarını açıkladı.

Çiftçiler, 13 Şubat'ta Katalonya'da 21 Şubat'ta başkent Madrid'de traktörlerle yol kesme eylemleri yapacaklarını duyurdu.

İspanyol çiftçiler, ürünlerinin tarladan çıkıp raflara gitmesi sürecinde artan fiyatlara karşı önlem istiyor.

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