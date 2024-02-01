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Dünya
AA 01.02.2024 03:36

İtalya'dan Kızıldeniz'deki AB deniz misyonuna dair açıklama

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Kızıldeniz’deki Avrupa Birliği (AB) deniz misyonunu görüştüklerini, misyona ya İtalya’nın ya da Fransa’nın komuta edeceğini söyledi.

İtalya'dan Kızıldeniz'deki AB deniz misyonuna dair açıklama
[Fotoğraf Arşiv : REU]

Tajani, İtalyan devlet televizyonu Rai’de katıldığı bir programda uluslararası gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu.

Tajani, Kızıldeniz'deki ticari gemileri Yemen’deki Husilerin saldırılarından korumaya yönelik oluşturulması gündeme gelen AB deniz misyonunu görüşmeye devam ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bunun komutası ya İtalya'da ya da Fransa'da olacak. (Savunma Bakanı Guido) Crosetto ile beraber çalışıyoruz, ancak ticari gemi trafiğinin korunması önemli. Atalanta misyonuna ek olarak yeni angajman kurallarına sahip bir tane daha olacak. Dolayısıyla İtalyan gemilerine ya da başka ülkelerin ticari gemilerine saldıran insansız hava araçlarını veya füzelerini vurabilme yeteneğine sahip olacak. Bu, deniz ticaret trafiğini temin etmeye yönelik askeri bir savunma misyonu."

Bu arada, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto da Kızıldeniz'deki AB misyonunun komutasıyla İtalya, Fransa ve Yunanistan’ın ilgilendiğini ve bu ülkelerin teklif yaptığını söylemişti.

Diğer taraftan, Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Tajani, "Ruslar geri çekilmeden Ukrayna’da barış çok zor. Bugün Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile genel durum hakkında görüştüm. İtalya, onları desteklemeye devam edecek. Ukraynalılar işgal edilmiş bir bölgede Rus varlığını kabul etmeyeceklerdir. Belki tartışmaya başlangıç noktasından başlanmalı ama Ukraynalılar, Kırım’ı, Donbas’ı istiyor. Anlaşmalara nasıl varılabileceğini görmemiz gerekecek" ifadelerini kullandı.

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İtalya Fransa Avrupa Birliği Yemen
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