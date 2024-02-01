Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Netanyahu'nun arabuluculuk mektubuna olumlu yanıt verdi

Kolombiya'nın köklü gazetesi El Tiempo'da çıkan habere göre, mektupta Netanyahu, Petro'dan Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için arabuluculuk çabalarına eşlik etmesini talep etti.

Netanyahu'nun mektubu 11 Ocak'ta Kolombiya'ya ulaştı ve Petro olumlu yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Petro, Netanyahu'ya hitaben yazdığı cevap mektubunda, "İsrail ile Filistin arasındaki şiddetin son bulması için olası barış müzakerelerine katkı vermeye hazırım. Gazze'deki insanların acılarının dinmesi için derhal ateşkes sağlanmalı. Bütün rehinelerin serbest bırakılması ve düşmanlıkların durdurulması için görüşmelerin ivedilikle başlamasına ihtiyaç var." ifadesine yer verdi.

Mektupta ateşkesin başarıya ulaşması için "her türlü iyi niyeti" ortaya koymaya hazır olduğunu belirten Petro, "Akan kanın durdurulmasının tek çözümü ortak bir yol bulmak ve konuşmaktan geçer. " değerlendirmesinde bulundu.

Petro, mektubunda iki tarafın haklarının garanti altına alınması gerektiğine de vurgu yaparak, "tek çarenin" İsrail ile Filistin arasında bir an önce barış anlaşmasının sağlanması olduğunu kaydetti.

Gezegende barış beklentilerinin gerçeğe dönüşmesi için hiçbir çabadan kaçınmayacağını ifade eden Petro, "Kolombiya'nın dünyadaki barışı teşvik eden ve uluslararası hukuka saygı duyan bir ülke olduğunu yenilemek istiyorum." cümlesini kullandı.

Kolombiya basınında çıkan haberde, Gazze'deki esirlerin içinde Kolombiya vatandaşı bir kişinin de bulunduğu, bu sebeple Netanyahu'nun Petro'ya arabulucu olması için mektup yazdığı yönünde değerlendirme yapılıyor.