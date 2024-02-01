Kanada'da tuhaf soygun: Dondurulmuş kutup ayısı çalındı

Yaklaşık 3,6 metre boyunda, ayakta duran ayının, Ocak ayı başlarında sıcaklığın eksi 30 dereceye yakın olduğu soğuk dönemde kaçırıldığına inanılıyor.

Polise göre, ayının çalınması 22 Ocak'ta bir otelin işletmecileri tarafından bldirildi.

Halkın dev oyuncak ayıya dikkat etmesi istendi.

Tesis, Edmonton'un yaklaşık 50 kilometre kuzeyinde, Sturgeon County'de yer alıyor.

Müfettişlere göre tatil beldesi, geçtiğimiz Ağustos ayında bir zorla girme sırasında iki dondurulmuş rakununun mülkten çalınmasıyla "benzer bir olaya" tanık oldu.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi, üç dondurulmuş hayvanının maliyetinin yaklaşık 35 nim kanada doları olduğunu söyledi.

Vakaların bağlantılı olup olmadığı henüz belli değil.