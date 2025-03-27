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Dünya
AA 27.03.2025 21:18

S&P: ABD'de politika belirsizliğindeki artış büyüme beklentilerini zayıflatıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), ABD politikalarındaki belirsizliklere işaret ederek, büyüme beklentilerinde aşağı yönlü revizyona gitti.

S&P: ABD'de politika belirsizliğindeki artış büyüme beklentilerini zayıflatıyor

S&P'nin açıklamasında, başta gümrük tarifeleriyle ilgili olmak üzere ABD'nin artan politika belirsizliğinin küresel makroekonomiye hakim olduğu vurgulandı.

Tüketici güveni gibi verilerin düştüğü ve ABD pay piyasalarında değerlemelerin gerilediğine işaret edilen açıklamada, "Ekonomik faaliyet ve somut veriler şu ana kadar dayanmış olsa da tüm gözler ABD tüketimi ve istihdamında." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme tahminlerinin bir önceki tahmine göre düştüğü ifade edilerek, bunun nedeninin ABD gümrük tarifelerinin etkileri ve ülkenin büyümesindeki daha sert düşüşten kaynaklanan yayılma olduğu belirtildi.

Avrupa'nın büyümesinin bu yıl daha düşük olacağı kaydedilen açıklamada, ancak bunun 2026'dan itibaren daha yüksek savunma ve altyapı harcamaları ile iyileşeceğine işaret edildi.

Açıklamada, Çin'in görünümünün ise durağan olduğu aktarıldı.

Beklentilere yönelik risklerin aşağı yönlü olduğu bildirilen açıklamada, "ABD'de uzun süredir devam eden politika belirsizliğinin talep üzerindeki etkilerini izliyoruz. Bunların gerçekleşmesi halinde büyümede önemli bir yavaşlama olacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD ekonomisine yönelik 2026 büyüme tahmini düşürüldü

Açıklamada, bu çeyrekte, ABD politikalarındaki belirsizlikten kaynaklanan önemli bir büyüme tahmini değişikliğinin söz konusu olduğu vurgulandı.

Güncel tahminlerde, 2025 boyunca Kanada ve Meksika için yüzde 10, Çin için süresiz ek yüzde 20, tüm çelik ve alüminyum ithalatı için süresiz olarak yüzde 25, otomobil, ilaç ve çip için yüzde 10 tarife uygulanacağının varsayıldığı aktarıldı.

Buna göre, küresel ekonomik büyüme tahmini bu yıl için yüzde 3 olarak korunurken, 2026 için yüzde 3,1'den yüzde 3'e çekildi.

ABD ekonomisine yönelik büyüme öngörüsü de 2025 için yüzde 1,9 olmaya devam etti, gelecek yıl için ise yüzde 2'den yüzde 1,9'a revize edildi.

Avro Bölgesi büyüme tahmini bu yıl için 0,3 puan azalışla yüzde 0,9'a düşürüldü, 2026 için ise 0,1 puan artışla 1,4'e çıkarıldı.

Bu yıla dair büyüme beklentisi Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, Japonya, Hindistan, Meksika ve Güney Afrika için de aşağı yönlü revize edildi.

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