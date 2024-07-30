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Dünya
TRT Haber 30.07.2024 21:38

Soykırımcı Netanyahu'yu Hitler'in sonu bekliyor

Netanyahu, Gazze'de aylardır dünyanın gözü önünde soykırım suçu işliyor. Filistinlilerin maruz kaldığı sistematik katliam, Hitler'in yaptığı soykırımı hatırlatıyor... Peki milyonlarca insanı katleden Nazi rejiminin başmimarı Hitler'in sonu nasıl oldu? Şimdi Netanyahu ve İsrail hangi hukuki süreçlerle karşı karşıya?

Hitler Almanya’da 1933’te iktidara geldi, kanlı bir Nazi diktatörlüğü inşa etti.

On milyonlarca insanın ölümüne sebep olan bir dünya savaşı çıkardı, planlı soykırım yaptı; kadın, çocuk, bebek demedi, sivilleri kasıtlı olarak hedef aldı.

Fotoğraf: Getty Images[Fotoğraf: Getty Images]

60 yıl önce dünyanın gözü önünde yaşanan bu katliamların, soykırımın bir benzerini bu sefer çağımızın Hitler'i olan Netanyahu gerçekleştiriyor.

Katil Netanyahu yönetimi, 7 Ekim'de Gazze'ye başlattığı saldırıları aynı soykırım mantığıyla sürdürüyor; Filistinlileri gittikleri hastanede, sığındıkları mülteci kampında dahi vurmaya devam ediyor, doğmamış çocukları bile katlediyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Filistin topraklarındaki gasp genişletilmeye, insani yardım girişleri engellenmeye devam ediliyor, İsrail apaçık savaş suçları işliyor ve insan haklarını ihlal ediyor.

Hitler'in izinden giden Netanyahu'yu da bu soykırımcı tavrından dolayı benzer bir son bekliyor.

Hitler sığınakta öldü

Tarihin gördüğü en büyük katliamlardan birini gerçekleştiren Hitler, savaşın son günlerinde güvenli yer olarak gördüğü yer altındaki bir karargaha sığındı. Berlin kuşatmasının da kaybedilmesi üzerine yakalanıp hesap vereceğini anlayınca intihar etti. Siyanür içip kafasına bir el ateş etti.

Böylelikle milyonlarca insanın ölmesine sebep olan soykırımcının hayatı bir yer altı sığınağında son buldu.

Fotoğraf: Getty Images[Fotoğraf: Getty Images]

Hitler'in intiharı sonrasında ise, Nazi yöneticileri de Nürnberg Mahkemelerinde hesap verdi, yargılandı.

Bugün de benzer bir durum söz konusu.

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçu ile yargılanıyor.

Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır
Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır

Türkiye'nin de aralarında olduğu birçok ülke bu davaya müdahil olma kararı aldı.

Soykırımcı Netanyahu için de Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde benzer bir süreç işliyor.

Mahkemenin başsavcısı Netanyahu'nun yakalanması için başvurdu. 

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Soykırımcı Netanyahu'yu Hitler'in sonu bekliyor
Soykırımcı Netanyahu'yu Hitler'in sonu bekliyor
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