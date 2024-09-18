Soykırımcı İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de ilaç krizi derinleşiyor

Gazze'de 10 bin kanser hastası, 12 bin yaralının yanı sıra bulaşıcı hastalıkların ve hepatit vakalarının yoğunluğu göz önüne alındığında bölgede ilaca duyulan ihtiyaç daha net ortaya çıkıyor.

Özellikle kronik hastalıkları olan Filistinliler, yaşanan kriz nedeniyle bazen son kullanma tarihi geçmiş ilaçları kullanmak zorunda kalıyor.

Gazze'nin kuzeyinden orta kesimdeki Deyr Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi yakınlarındaki çadır kente sığınan Rami Ebu Muavvad ve 3 kardeşi de ilaç sıkıntısını en çok yaşayan Filistinlilerden.

Gereken ilaçları bulamıyorlar

Diyaliz hastası Ebu Muavvad ve kardeşleri ilaç bulmakta büyük sıkıntı yaşıyor. Bu durum da sağlıklarını olumsuz yönde etkiliyor.

Çektikleri sıkıntıları anlatan Ebu Muavvad, "İlaç bulamıyoruz, bu ilaçları 1 ay önce aldık. Şu an bu ilaçlar Aksa Şehitleri Hastanesinde yok. Bazı ilaçların son kullanma tarihi geçti. Muadilleri de bulunmuyor. Biz de 4 kardeşiz ve hepimiz hastayız. Bu ilaçların her birinden 4 tane almamız gerekiyor ama bulamıyoruz. Hastaneye gidiyoruz 30 tablet alacağımıza bize 1 tablet ilaç veriyorlar ya da 4 kutu yerine 1 kutu veriyorlar" diye konuştu.

11 aydır süren savaş ilaç stoklarını tüketti

Gazze'nin kuzeyi ile güneyinde birincil ve ikincil koruyucu sağlık hizmeti veren El-Avde Sağlık ve Toplum Derneği Depoları Müdürü Doktor Emel Ebu Şerh, savaş öncesinde El-Avde Hastanesinin belli bir süre yetecek ilaç stoğu olduğunu ancak 11 aydır süren saldırılar ve Refah Sınır Kapısının kapatılmasının tıbbi malzeme ve ilaçlarda ciddi sıkıntı yaşanmasına neden olduğunu ifade etti.

Ebu Şerh, "Temel ilaçlarda yüzde 74, tıbbi sarf malzemelerinde de yüzde 85 eksiğimiz var. Pansuman ve rekonstrüktif cerrahide kullanılacak tıbbi sarf malzemesi bulunamıyor. Şeker, tansiyon ve kronik hastalıkların ilaçları, böbrek yetmezliği ve kanser ilaçları uzun zamandır Gazze'de yok" dedi.

Saldırılar, ilaç talebini de artırdı

Tel ez-Zater ve Nusayrat'ta derneğe ait 2 hastane olduğunu ancak Gazze'nin orta kesiminde göç nedeniyle artan talep yoğunluğunu karşılamak için bu hastanelere 2 sahra hastanesinin eklenmesini planladıklarını kaydeden Ebu Şerh, Nusayrat'taki El-Avde Hastanesinin acil, poliklinik, laboratuvar ve eczane bölümlerine her gün yaklaşık bin 500 kişinin müracaat ettiğini söyledi.

Ebu Şerh, "El-Avde Derneğinin şeker ve tansiyon ilaçlarında belli bir stoğu var ancak bu, Gazze'nin güneyindeki 1 milyon 700 bin kişiye yetmiyor. Gazze'ye giren ilaçlar, salgın hastalıklar göz önüne alınırsa ihtiyacın yüzde 10-15'ini zor karşılıyor. 1 milyon 700 bin kişi salgın hastalıklarla mücadele ediyor. Şeker, tansiyon, kalp-damar, kanser ve diyaliz hastalarının sayısı da tıbbi imkanların yetersiz olması nedeniyle arttı. Cilt hastalıklarının ise Gazze'de ilacı yok" şeklinde konuştu.

Son saldırılar öncesinde şeker ve tansiyon gibi kronik hastalıkların ilaçlarının çoğunu Sağlık Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) temin ettiğine değinen Ebu Şerh, ilaç girişi olmadığı için vatandaşların özel sektöre yönelmek zorunda kaldığını ancak bunların fiyatının çok yüksek olduğunu aktardı.

El-Avde Sağlık ve Toplum Derneği Depoları Müdürü Doktor Emel Ebu Şerh, Gazze'de ilaç bulamayan insanların kalp krizi ve beyin kanaması geçirme ve hayatlarını kaybetme riskinin arttığını sözlerine ekledi.