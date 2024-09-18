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Dünya
AA 18.09.2024 11:56

Eski OceanGate yetkilisi denizaltı kazasında ABD hükümetini suçladı

OceanGate'in eski Denizcilik Operasyonları Direktörü David Lochridge, yetkililere bildirdiği şikayetlerin zamanında değerlendirilmesi durumunda, Haziran 2023'te meydana gelen denizaltı kazasının önlenebileceğini belirtti.

Eski OceanGate yetkilisi denizaltı kazasında ABD hükümetini suçladı

CNN'in haberine göre, mahkemede verdiği ifadede Lochridge, "Eğer İş Güvenliği ve Sağlığı İdaresi (OSHA), birçok kez bildirdiğim şikayetleri soruşturmaya çalışsaydı, bu trajedi önlenebilirdi" dedi.

Lochridge, 2018'de şirketten kovulmasının ardından OceanGate'in Titan isimli denizaltısı hakkında OSHA'ya ulaşmaya çalıştığını ifade ederek denizaltının güvenliğinden derin endişe duyduğunu belirttiğini aktardı ve OSHA'nın, bu endişelerini soruşturmamasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Şirketteki görevinin, mürettebatın güvenliğini sağlamak olduğunu söyleyen Lochridge, kendisinden başka kimsenin pilot olmak için nitelikli olmadığını, bu kişilerin "gösteriş" için şirkette tutulduğunu düşündüğünü aktardı.

Lochridge, şirketin faaliyetlerinin "hepsinin aldatmaca" olduğunu öne sürerek "Sosyal medyada gördüğünüz tüm eski keşif yolculuklarında sorunlar çıktı" ifadesini kullandı.

Denizaltının akrilik malzemeden yapılan penceresinin bin metre derinliğe kadar sertifikalı olduğunu belirten Lochridge, OSHA'ya "OceanGate'in denizaltını 4 bin metreye kadar indirmek" istediğini ve müşterilerini pencerenin özelliği hakkında bilgilendirmediğini anlattığını aktardı.

Lochridge şirketin, pencere üreticisinin bu duruma dair endişelerini ve üreticinin 13 bin metre derinliğe inebilecek bir pencere üretme teklifini göz ardı ettiğini öne sürerek şirketin kurucusunun vizyonunu, "birine oyun konsolu kolu vererek bu kişiyi bir saatte pilot yapmak" olarak açıkladı.

Şirketi deneyimli kişiler tarafından belirlenmiş kurallar ve yönetmelikleri göz ardı etmekle suçlayan Lochridge, firmanın en kısa sürede en yüksek karı elde etmeye çalıştığını belirtti.

Lochridge, mühendis ekibindekilerin çoğunun üniversiteden yeni mezun, bazılarının da üniversite eğitimi bile almadığını anlatarak ekipte deneyimli çalışan olmadığını vurguladı.

Diğer yandan, OceanGate şirket temsilcisi Lochridge'in ifadeleri hakkında yorum yapmayı reddetti.

Kazada 5 kişi yaşamını yitirmişti

OceanGate isimli şirkete ait olan, yaklaşık 6,5 metre boyutundaki Titan isimli denizaltı, 18 Haziran 2023'te Titanik'in enkazını gözlemlemek için Atlantik Okyanusu'na dalmıştı.

Titan denizaltısı patlayarak batmış ve 5 kişi hayatını kaybetmişti.

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