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Dünya
AA 26.11.2024 12:38

Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine ve doğusuna düzenlediği hava saldırılarında 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetti

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'e ait savaş uçakları, güneydeki Nebatiye iline bağlı köy ve kasabaları bombaladı.

Saldırılarda 8 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Sayda kentine düzenlediği saldırıda ise 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Lübnan'ın doğusundaki Baalbek-Hermel'deki Nebi Şit beldesine düzenlenen İsrail saldırısında ise 4 kişinin öldüğü aktarıldı.

İsrail ordusunun, dün, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarında 23 kişi hayatını kaybetmişti.

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