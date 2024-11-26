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Dünya
AA 26.11.2024 11:35

Rusya'da Kur'an-ı Kerim yakan kişiye devlete ihanetten 14 yıl hapis cezası verildi

Rus mahkemesi, geçen yıl Kur'an-ı Kerim yakan Nikita Juravel'i "devlete ihanet" suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Rusya'da Kur'an-ı Kerim yakan kişiye devlete ihanetten 14 yıl hapis cezası verildi

Volgograd Bölge Mahkemesinin basın servisinden yapılan açıklamada, Juravel'in, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine karşı çıktığı, Ukrayna Güvenlik Servisinin (SBU) talimatıyla Kuran-ı Kerim'i yaktığı ve böylece Rusya'nın güvenliğini tehdit ettiği belirtildi.

Duruşmada, Juravel'in "devlete ihanet"ten suçlu bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Juravel, işlediği suçlardan dolayı 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Juravel, kendisine yöneltilen suçu kabul etti" ifadelerine yer verildi.

Nikita Juravel, Mayıs 2023'te Rusya'nın Volgograd kentindeki bir cami karşısında Kur'an-ı Kerim'i yaktığı gerekçesiyle gözaltına alınmış ve Çeçenistan'a sevk edilmişti.

Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'ndeki mahkeme, 27 Şubat'ta Juravel'i "manevi değerlere hakaret ettiği ve toplumsal düzeni bozduğu" gerekçesiyle 3,5 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

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