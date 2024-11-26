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Dünya
AA 26.11.2024 11:18

Elon Musk: Savaş uçaklarının yerini insansız hava araçlarının alması gerekiyor

SpaceX'in sahibi Amerikalı milyarder Elon Musk, "karmaşık sistemleri ve fazla maliyetli olmaları" nedeniyle modern savaş uçaklarını eleştirerek bunların yerini, insansız hava araçlarının (İHA) alması gerektiğini savundu.

Elon Musk: Savaş uçaklarının yerini insansız hava araçlarının alması gerekiyor

Musk, X hesabında, Bloomberg'in "Pentagon'un gizliliği kaldırılan F-35 raporu, ABD'nin en maliyetli silahının güvenilirlik ve güvenlik sorunlarını detaylandırıyor" başlıklı haberini alıntılayarak açıklamalarda bulundu.

Paylaşımda, ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin tarafından üretilen F-35'in tasarımının "ihtiyaç ve hedeflerin yanlış belirlenmesi" sonucu hatalı bir temele dayandığını belirten Musk, "Bu da uçağı, pahalı ve karmaşık, her telden çalan ama hiçbirinde uzman olmayan bir araç haline getirdi" ifadesini kullandı.

Musk, "İnsanlı savaş uçakları dron çağında zaten demode. Sadece pilotların ölümüne sebep olacaklar" değerlendirmesinde bulundu.

Güvenilirlik ve bakım sorunları

ABD Operasyonel Test ve Değerlendirme Müdürlüğü tarafından yayınlanan yıllık rapora göre, F-35 savaş uçakları 2023'te güvenilirlik, bakım ve kullanılabilirlik konularında bazı zorluklarla karşılaştı ve hedeflenen yüzde 65'lik göreve hazır olma oranının altında kalarak sadece yüzde 51 performans gösterdi.

Ocak ayı sonunda yayınlanan raporda, F-35'in, Operasyonel Gereksinimler Belgesi'nde sunulan güvenilirlik ve idame edilebilirlik kriterlerinin altında kalmaya devam ettiği belirtildi.

Benzer şekilde, nisanda yayınlanan ABD Hükümeti Hesap Verebilirlik Ofisi raporunda, "F-35 filosunu ayakta tutmanın maliyeti artmaya devam ediyor. Maliyet 2018'de 1,1 trilyon dolarken 2023'te 1,58 trilyon dolara yükseldi" ifadesi yer aldı.

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