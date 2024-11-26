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Dünya
AA 26.11.2024 10:08

AP Milletvekili Serra, Netanyahu hakkında tutuklama emrini uygulamayacak ülkeleri eleştirdi

İspanya'daki sol görüşlü Podemos partisinin Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili İsabel Serra Sanchez, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrini uygulamayacaklarını açıklayan ülkeleri sert dille eleştirdi.

AP Milletvekili Serra, Netanyahu hakkında tutuklama emrini uygulamayacak ülkeleri eleştirdi

AP'nin dünkü oturumunda söz alan İsabel Serra, "Avrupa Birliği (AB) ve üye ülkeler, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçu ve insanlık suçuyla Netanyahu ve Gallant hakkında çıkarılan tutuklama emrine uymak zorundadır" dedi.

UCM'nin kararı için "Bu tutuklama emri uluslararası hukukun barbarlığa karşı bir zaferidir. Bu, tüm dünyada Filistin'i desteklemek için gösteriler yapan vatandaşların zaferidir. Aynı zamanda Filistin halkının da zaferidir" diyen İspanyol AP Milletvekili, "Eğer Netanyahu bir yıldan fazla süredir etnik soykırım yapabiliyorsa, Filistin halkına soykırım yapabiliyorsa bu, AB diplomatik, siyasi ve finans desteğini de arkasına almasındandır" eleştirisinde bulundu.

AB'yi UCM'nin kararını uygulamaya çağıran İsabel Serra, şöyle devam etti:

"Avrupa kurumları bugün bunu uygulamak zorundadır. Roma anlaşmasını imzalayan üye ülkelere bu zorunlu kılınmalıdır. Almanya, İtalya ve Macaristan'ın bunu uygulamayacaklarını söylemeleri tahammül edilemez bir utançtır. Bunu uygulamamak uluslararası hukuku öldürmektir. Savaş suçlularının yanında olmayı bırakın ve bu kez insan haklarının tarafında durun."

ETİKETLER
Avrupa Birliği Filistin - İsrail Çatışması Filistin Devleti İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Netanyahu Uluslararası Ceza Mahkemesi
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