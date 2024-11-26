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Dünya
AA 26.11.2024 10:06

ABD: İsrail ile Lübnan arasında ateşkes yakın

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan arasında ateşkes anlaşması sağlamaya "yakın" olduklarını ancak henüz kesinleşmediğini açıkladı.

ABD: İsrail ile Lübnan arasında ateşkes yakın
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Henüz bir anlaşmaya vardığımızı düşünmüyoruz ancak (ateşkes) sağlanmasına yakın olduğumuza inanıyoruz" diyen Miller, İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes için "daha atılması gereken adımlar" olduğuna işaret etti.

UCM'nin Putin ve Netanyahu'ya yönelik kararları "eş değer" değil

Miller, ABD'nin, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail ve Rus yetkililer hakkında çıkardığı tutuklama emri konusundaki farklı tutumunu savundu.

UCM'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emri ile 2023'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında aldığı tutuklama kararı arasında "eş değerlik" olmadığını öne süren Miller, İsrail'in Rusya'dan farklı olarak "demokrasiye ve bağımsız işleyen mahkemelere" sahip olduğunu iddia etti.

Miller, UCM emrine uyup uymama konusunda her ülkenin kendi kararını vereceğini ifade etti.

Ateşkes müzakereleri ve UCM kararı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, ateşkes müzakereleri kapsamında 19-20 Kasım'da Lübnan'ı ziyaret etmiş, daha sonra İsrail'e geçmişti.

Hochstein, Beyrut'ta yaptığı açıklamada, ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini belirtmişti.

UCM, 21 Kasım'da açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

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