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Dünya
AA 26.11.2024 09:58

İşgalci İsrail askerleri, Birzeit Üniversitesi'ne düzenlediği baskında iki öğrenciyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Birzeit Üniversitesi'ne baskın düzenleyerek iki öğrenciyi gözaltına aldı.

İşgalci İsrail askerleri, Birzeit Üniversitesi'ne düzenlediği baskında iki öğrenciyi gözaltına aldı

Üniversitenin öğrenci konseyinden AA'ya yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'daki Ramallah kentinin kuzeyindeki Birzeit Üniversitesi'nin Filistin kampüsüne baskın düzenledi.

İsrail askerleri üniversiteye yaptığı baskında iki öğrenciyi gözaltına aldı.

Öğrenci Birliği Genel Merkezini tahrip eden İsrail askerleri, üniversitenin çok sayıda kapısına zarar verdi.

Birzeit Üniversitesi daha önce de defalarca İsrail askerlerinin baskınlarına maruz kalmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 11 bin 800'ü geçtiği bildirilmişti.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 794 Filistinli hayatını kaybetmişti.

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