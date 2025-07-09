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AA
HABER GİRİŞ
09.07.2025 13:35
, 09.07.2025 13:37
SON GÜNCELLEME
09.07.2025 13:37
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye son 24 saatteki saldırılarında 105 Filistinli hayatını kaybetti
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 105 Filistinli hayatını kaybetti, 530 kişi yaralandı.
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