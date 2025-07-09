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Dünya
AA 09.07.2025 13:35

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye son 24 saatteki saldırılarında 105 Filistinli hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 105 Filistinli hayatını kaybetti, 530 kişi yaralandı.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye son 24 saatteki saldırılarında 105 Filistinli hayatını kaybetti

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