Açık 32.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.07.2025 12:25

Hindistan'ın Gucerat eyaletinde köprü çöktü: 9 kişi öldü

Hindistan'ın Gucerat eyaletindeki bir köprünün çökmesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hindistan'ın Gucerat eyaletinde köprü çöktü: 9 kişi öldü

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, eyaletin Vadodara ve Anand bölgelerini birbirine bağlayan 900 metre uzunluğundaki köprünün iki ayağı arasındaki bölüm çöktü.

Yetkililer, olay anında köprüden geçen 2 kamyon ve 2 kamyonetin nehre düştüğünü belirtti.

Kurtarma ekiplerinin ivedilikle olay yerine intikal ettiğini aktaran yetkililer, ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını kaydetti.

Gucerat eyaletinin İçişleri Bakanı Harsh Sanghavi, yaptığı açıklamada, olay yerine üst düzey bir heyetin gönderildiğini ve Gucerat Başbakanı Bhupendra Patel'in konuyu yakından takip ettiğini bildirdi.

Başbakan Patel de açıklamasında, 1985'te inşa edilen köprünün bakımının düzenli olarak yapıldığını, kazanın kesin nedeninin araştırılacağını ifade etti.

ETİKETLER
Hindistan
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail ordusu, Lübnan güneyine sızarak bir evi patlayıcılarla havaya uçurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:45
Yakıt eksikliğinden Gazze'deki hastaneler 3 saat içinde hizmet dışı kalacak
13:40
Karadeniz için fırtına uyarısı
13:37
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye son 24 saatteki saldırılarında 105 Filistinli hayatını kaybetti
12:48
Leman dergisi soruşturması: Derginin yazı işleri müdürü için yakalama talimatı verildi
12:54
Tarım ve Orman Bakanlığından hayvan pazarları ve yapay et iddialarına yanıt
12:43
Soykırım ve ablukanın hüküm sürdüğü Gazze'de, kan stokları artan talebi karşılamıyor
Satala Antik Kenti'nde 8. sezon arkeolojik kazılara başlandı
Satala Antik Kenti'nde 8. sezon arkeolojik kazılara başlandı
FOTO FOKUS
TRT, Güneş Enerji Santrali kurdu
TRT, Güneş Enerji Santrali kurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ