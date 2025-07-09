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Dünya
AA 09.07.2025 12:15

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan güneyine sızarak bir evi patlayıcılarla havaya uçurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde bir evi patlayıcılarla havaya uçurdu.

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan güneyine sızarak bir evi patlayıcılarla havaya uçurdu

Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre, İsrail güçleri sabaha karşı Keferkila beldesinin iç kesimlerine sızarak Hura bölgesinde bir evi yerleştirdikleri patlayıcıyı infilak ettirdi.

Saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

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