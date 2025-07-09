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Dünya
AA 09.07.2025 11:27

Aliyev ve Paşinyan barış görüşmeleri kapsamında bir araya gelecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan, yarın Abu Dabi'de barış görüşmeleri kapsamında bir araya gelecek.

Aliyev ve Paşinyan barış görüşmeleri kapsamında bir araya gelecek
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Aliyev ve Paşinyan'ın, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış süreci kapsamında yarın Abu Dabi'de bir araya geleceği belirtildi.

2. Karabağ Savaşı sonrasında Bakü'nün önerisiyle barış müzakerelerine başlayan Azerbaycan ve Ermenistan, Mart 2025'de barış anlaşması metninde uzlaşı sağlamıştı.

Azerbaycan yönetimi, anlaşmanın imzalanması için Azerbaycan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik iddialar içeren Ermenistan anayasasının değiştirilmesi, aynı zamanda güncelliğini yitirmiş ve işlevsiz durumdaki AGİT Minsk Grubu'nun feshedilmesi şartını öne sürmüştü.

Aliyev ve Paşinyan, en son Arnavutluk'un başkenti Tiran'da mayısta düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi kapsamında bir araya gelerek sohbet etmişti.

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