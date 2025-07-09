Japonya'da Çin'in artan askeri faaliyetleri nedeniyle yeni üs kuruldu

Japonya'nın resmi Kyodo haber ajansının haberine göre, Kara Öz Savunma Kuvvetleri (GSDF) konuya ilişkin açıklama yaptı.
Çin'in artan askeri faaliyetleri nedeniyle ülkenin güneybatısındaki adaları koruma kapasitesini güçlendirme amacıyla yeni askeri üs açıldığı belirtilen açıklamada, üssün Osprey tipi askeri nakliye uçaklarına ev sahipliği yapacağı aktarıldı.
Açıklamada, olası acil durumlarda Japon ordusunun özel müdahale birliklerine asker ve malzeme taşımakla görevli filonun ilk uçağının askeri üsse taşındığı kaydedildi.
Yaklaşık 420 askerin görev yapacağı askeri üsse ağustos ortasına kadar toplam 17 uçağın taşınması planlanıyor.