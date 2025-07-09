Soykırım ve ablukanın hüküm sürdüğü Gazze'de, kan stokları artan talebi karşılamıyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye uyguladığı saldırılarda yaralı sayısındaki artış, kan ihtiyacını artırıyor. Kan bağışları ise bu artışı karşılayacak düzeyde olmuyor. Bunun altında ise yetersiz beslenme ve anemi gibi sağlık sorunları ile Filistinlilerin kan bağışı için hastanelere ulaşmakta yaşadığı sıkıntılar yatıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da hasta ve yaralılar için hayat kurtarıcı olan "kan"ın sağlanması için mütemadiyen bağış çağrısı yapıyor.

Son yapılan açıklamada, kritik vaka sayısının artmasıyla kan bankalarında ciddi bir kan ünitesi sıkıntısı yaşandığı belirtildi.

Bakanlığın elindeki kan ünitelerinin aylık tüketimden çok az olduğu, geçen ay 10 bin kan ünitesinin kullanıldığı ancak halihazırda sadece 3 bin 500 yeni ünitenin tedarik edildiği aktarılarak, aradaki "açığa" dikkati çekildi.

Kan talep-bağış skalasındaki açık gittikçe büyüyor

Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi de kan stokunda ciddi sıkıntının yaşandığı noktalardan biri.

Şifa Hastanesi Laboratuvarı Bölüm Başkanı Emani Ebu Ude de uzun süredir kan ünitelerinde yaşadıkları ciddi sıkıntıya vurgu yaptı.

Ebu Ude bunun temel sebebinin, sürekli artan kan ihtiyacını karşılayacak düzeyde bağış yapılmaması olduğunu söyledi. Son dönemde kan bağışlarında yetersiz beslenme kaynaklı ciddi bir düşüş olduğuna dikkati çeken Ebu Ude, bazı bağışçıların kan verirken baygınlık geçirdiğini dile getirdi.

Yaralıların yanı sıra kanser, diyaliz ve Akdeniz anemisi (talasemi) hastalarının da sürekli kana ihtiyaç duyduğunu belirten Ebu Ude, bağış çağrısını yineledi.

Laboratuvar Uzmanı Semahir Ebu Acve de kan stokunda yaşanan sıkıntıyı gidermek için hasta ve yaralı yakınlarından kan aldıklarını ifade etti.

Yetersiz beslenme kan bağışını olumsuz etkiliyor

Kan bağışında bulunan Filistinli Muhammed Yahya Hasan (21), yaralılara destek için gönüllü olarak kan bağışında bulunduğunu belirtti.

Hasan, "Gazze'de yetersiz beslenme ya da yaralanma kaynaklı kan sıkıntısı çeken çok kişi var. Benim de yeğenim başından yaralandı ve kana ihtiyacı var. Hem ona hem de başkalarına yardım etmek için kan vermeye geldim." dedi.

Şu an hastanede tedavi gören Muhammed Subhi Cadallah (40) da kan bağışlarının hasta ve yaralılar için ne kadar önemli olduğuna işaret etti.

20 yıldır yatağa mahkum olduğunu söyleyen Cadallah, bu savaşta da bir şarapnelin bacağına saplandığını ve sağ bacağının ampüte edildiğini aktardı.

Kan değerlerinin sürekli düştüğünü ve kana ihtiyacı olduğunu kaydeden Cadallah, "İnsanlar bir deri, bir kemiğe döndüğü için kan verecek kimse bulunmuyor." ifadelerini kullandı.