Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye gece boyunca devam eden saldırılarında en az 21 Filistinli öldü

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini gece boyunca bombaladı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail'in bir evi bombalaması sonucu en az 4 sivilin öldüğü, Han Yunus'un doğusundaki Beni Suheyla beldesinde de keskin nişancıların açtığı ateşle 2 sivilin öldürüldüğü aktarıldı.

Habere göre, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde Tel Sultan Mahallesi'ne düzenlenen saldırılarda en az 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Ebu Neda ailesine ait evi bombaladı. Hava saldırısıyla enkaza dönüşen evde 7 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'nin orta kesiminde yer alan Megazi Mülteci Kampı'nda da bir eve düzenlenen hava saldırısında 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişinin yaralandığına dikkat çekilen haberde, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesinde de bir evin hedef alınması sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail ordusu kuzeydeki Gazze kentinin Sabra ve Zeytun mahallelerini de topçu atışlarıyla hedef aldı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin çoğunu çocuk ve kadınlar oluşturuyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 39 bin 929 Filistinli öldü, 92 bin 240 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.