Katil İsrail askerleri, Batı Şeria'ya düzenlediği baskında 5 Filistinliyi öldürdü

İsrail askerleri, sabah saatlerinde Batı Şeria'nın Tubas kentine baskın düzenleyerek bir evi kuşattı.

Buldozerler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) desteklenen İsrail askerleri, kuşatma altındaki eve ateş açtı, omuzdan ateşlemeli füze attı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail askerlerinin Tubas kentine baskınında açtığı ateş sonucu Filistinli Fayiz Ebu Amir hayatını kaybetti.

İsrail askerleri, Tubas kenti yakınlarındaki Tamun beldesine de İHA ile düzenlediği saldırıda 4 Filistinliyi öldürdü ve cenazelere el koydu.

Filistin'den İsrail'in saldırılarına tepki

Filistin Dışişleri Bakanlığı da söz konusu baskın ve saldırılara dair yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yürüttüğü kanlı saldırıların tehlikeleri konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, İsrail askerlerinin baskınlarında can kaybı ve yaralı sayısında ciddi artış olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Tel Aviv'in, Gazze Şeridi'ndeki "soykırım savaşıyla" birlikte baskınlar, altyapıyı hedef alan sistematik sabotajlarla işgal altındaki Batı Şeria'da infiale yol açmaya çalıştığı aktarıldı.

İsrail'de iktidardaki sağın, "önceden imzalanan anlaşmaları ve uluslararası himayede varılan tüm mutabakatları hiçe saymaya, Filistin vatanını parçalamaya, demografik ve coğrafi birliğini baltalamaya ve izole kantonlara dönüştürmeye devam ettiği" bilgisi verildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 630'a yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.