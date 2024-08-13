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Dünya
AA 13.08.2024 23:41

Hamas: Haaretz'in haberi İsrail'in savaş suçu işlediğini doğruluyor

Hamas, İsrail'deki Haaretz gazetesi tarafından yayımlanan İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki tünelleri ve binaları aramak için Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını gösteren araştırma haberinin, İsrail ordusunun "uluslararası soruşturmayı ve kınamayı gerektiren savaş suçları işlediğini" doğruladığını belirtti.

Hamas: Haaretz'in haberi İsrail'in savaş suçu işlediğini doğruluyor
[Fotograf: AA]

Hamas'ın Siyasi Büro üyesi İzzet Er-Rişk konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Rişk açıklamasında, "İsrail gazetesi Haaretz'in, Nazi işgal ordusunun Gazze'deki tünellerde ve binalarda arama yapmak için Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullanmasına ilişkin araştırmasında ortaya çıkanlar, bu ordunun tüm dünya tarafından kınanması gereken savaş suçları işlediğini bir kez daha doğruluyor." ifadelerini kullandı.

Uluslararası kuruluşlara ve insan hakları örgütlerine "İsrail'in işlediği suçları açığa çıkarıp kınama ve yargı önünde hesap vermesini sağlama" çağrısı yapan Rişk, habere konu olan yeni suçların İsrail'in Uluslararası Adalet Divanında (UAD) yargılandığı soykırım davasındaki dosyaya dahil edilmesini talep etti.

İsrail basını: İsrail askerleri Gazze'de sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor
İsrail basını: İsrail askerleri Gazze'de sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor

İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde tuzak ihtimaline karşı tünelleri ve binaları ararken Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullandığına ilişkin bir araştırma haberi yayımlamıştı.

Haberde, İsrail ordusunun Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin ofisi ve ordudaki üst düzey subayların bilgisi dahilinde, tünelleri ve binaları ararken Gazze Şeridi'ndeki sivilleri "sistematik şekilde" canlı kalkan olarak kullandığı ifade edilmişti.

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