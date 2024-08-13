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Dünya
AA 13.08.2024 21:38

İsrail basını: İsrail askerleri Gazze'de sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde tuzak ihtimaline karşı tünelleri ve binaları ararken Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı duyuruldu.

İsrail basını: İsrail askerleri Gazze'de sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor
[Fotograf: Reuters]

İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesi, konuya ilişkin bir araştırma haberi yayımladı.

Haberde, İsrail ordusunun Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin ofisi ve ordudaki üst düzey subayların bilgisi dahilinde, tünelleri ve binaları ararken Gazze Şeridi'ndeki sivilleri "sistematik şekilde" canlı kalkan olarak kullandığı aktarıldı.

İsrail ordusundaki bazı asker ve komutanların ifadelerine göre, İsrail askerleri Gazze Şeridi'nde herhangi bir gerekçe olmaksızın alıkoyduğu Filistinli gençleri ev ve tünelleri ararken canlı kalkan olarak kullandı.

İfadelere göre, genellikle 20'li yaşlardaki Filistinli genç erkekler İsrail askeri üniforması giydirilip elleri arkadan bağlanarak bina ve tünellere gönderildi. Ancak dikkatli incelendiğinde bu kişilerin spor ayakkabılarından ve yüzlerindeki korku ve tedirginlikten Filistinli olduklarının anlaşıldığı aktarıldı.

Alıkonulan Filistinlilerin İsrail ordu birlikleri tarafından operasyonlarda canlı kalkan olarak kullanıldıkları ve birliklerden önce binaları ve tünelleri aradıkları belirtilen haberde, adı açıklanmayan İsrailli askerlerin şu sözlerine yer verildi:

"(Orduda) Bize hayatlarımızın (Filistinlilerin) onların hayatından daha önemli olduğunu, askerlerimizin ölmesindense onların (Filistinlilerin) bir patlayıcıyla havaya uçurulmasının daha iyi olduğunu söylediler."

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