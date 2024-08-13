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Dünya
AA 13.08.2024 20:40

Starbucks CEO'su Narasimhan görevinden ayrıldı

İki çeyrektir gelirlerinde düşüş bildiren kahve zinciri Starbucks'ın Üst Yöneticisi (CEO) Laxman Narasimhan görevinden ayrıldı.

Starbucks CEO'su Narasimhan görevinden ayrıldı
[Fotograf: AFP]

Starbucks'tan yapılan açıklamaya göre, Narasimhan CEO'luk ve şirketin yönetim kurulu üyeliği görevlerinden ayrıldı.

Halen Chipotle üst yöneticiliği görevini yürüten Brian Niccol'un Starbucks'a başkan ve CEO olarak atandığı belirtilen açıklamada, Niccol'un 9 Eylül'de yeni görevine başlayacağı aktarıldı.

Açıklamaya göre, Starbucks Mali İşler Direktörü (CFO) Rachel Ruggeri söz konusu tarihe kadar geçici CEO olarak görev yapacak.

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Starbucks, İsrail'e destek veren uluslararası firmalara yönelik boykottan olumsuz etkilenmişti

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan şirketlerden olan Starbucks'ın finansal sonuçları, son iki çeyrekte olumsuz etkilenmişti.

ABD'li kahve zincirinin geliri, ocak-mart döneminde yüzde 2 azalırken, küresel satışları yüzde 4 azalışla 2020 sonundan bu yana ilk düşüşünü kaydetmişti.

Nisan-haziran döneminde ise şirketin geliri yüzde 0,6 azalmış, küresel satışları yüzde 3 gerilemişti.

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