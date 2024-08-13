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Dünya
AA 13.08.2024 20:26

BM: Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı 21 okula düzenlenen saldırıda 274 kişi öldü

Birleşmiş Milletler (BM), 4 Temmuz'dan bu yana Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı 21 okula soykırımcı İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda 274 kişinin öldüğünü bildirdi.

BM: Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı 21 okula düzenlenen saldırıda 274 kişi öldü
[Fotograf: AA]

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okullara yönelik saldırıları hakkında açıklama yaptı.

Son 10 ayda Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulların yarısından fazlanın doğrudan saldırıya uğradığı aktarıldı.

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Gazze'de 4 Temmuz'dan bu yana zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okullara 21 saldırı düzenlendi ve bu saldırılarda 274 Filistinli hayatını kaybetti.

Açıklamada, Gazze'de acilen ateşkese ihtiyaç duyulduğuna vurgu yapıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 39 bin 929 Filistinli öldü, 92 bin 240 kişi yaralandı.

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